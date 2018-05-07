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Статус Медведева на сайте кабмина РФ изменился
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Статус Медведева на сайте кабмина РФ изменился 

Авторадио 58 минут назад
Статус Дмитрия Медведева на сайте кабинета министров изменен на исполняющего обязанности премьер-министра. Правительство ушло в отставку сегодня в день инаугурации избранного президента. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Владимир Путина главой государства: с 8 мая 2012 года. Кроме того, президент подписал указ «О сложении полномочий правительством Российской Федерации», согласно которому кабинет министров будет выполнять свои функции до назначения нового правительства. Уже завтра Госдума рассмотрит предложение Владимира Путина, который выдвинул на пост премьер-министра Дмитрия Медведева.
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