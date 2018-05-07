В ТПП рассказали об ожиданиях бизнеса от нового состава правительства

Президент России Владимир Путин ранее в понедельник предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ: с 8 мая 2012 года.

Катырин отметил, что чем крепче и современнее экономика, тем сильнее страна и выше уровень жизни. «Развитие экономики, а следовательно, и новые рабочие места, и более высокие зарплаты идут параллельно с развитием предпринимательства», — продолжил он.

"Бизнесу нужны стабильные условия для работы, дешевые кредиты, разумные льготы, поддержка прежде всего реального сектора, высоких технологий, экспорта и так далее", — заявил глава ТПП.

По его словам, для достижения этих задач следует продолжить налаженный в прошлые годы диалог бизнеса и власти.

"Мы считаем, что в следующие шесть президентских лет следует более жестко спрашивать за неисполнение поручений. Задачи перед страной поставлены непростые, всему обществу предстоит напряженно трудиться, и мириться с плохой работой нельзя", — заключил он.