Президенты Азербайджана и России обсудили по телефону перспективы отношений двух стран

По ее данным, разговор состоялся по инициативе Алиева.

"Глава государства поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации, пожелал ему новых успехов во имя благополучия народа России", — говорится в сообщении. Алиев также поздравил российского коллегу с наступающим Днем Победы.

"Президент Владимир Путин поблагодарил президента Ильхама Алиева за поздравления и проявленное внимание и в свою очередь поздравил его с Днем Победы", — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в ходе беседы главы государств «отметили успешное развитие азербайджано-российского стратегического партнерства, обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений».