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Президенты Азербайджана и России обсудили по телефону перспективы отношений двух стран
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Президенты Азербайджана и России обсудили по телефону перспективы отношений двух стран 

ТАСС 56 минут назад
БАКУ, 7 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в телефонном разговоре Владимира Путина с вступлением в должность главы российского государства. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента Азербайджана.
По ее данным, разговор состоялся по инициативе Алиева.
"Глава государства поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации, пожелал ему новых успехов во имя благополучия народа России", — говорится в сообщении. Алиев также поздравил российского коллегу с наступающим Днем Победы.
"Президент Владимир Путин поблагодарил президента Ильхама Алиева за поздравления и проявленное внимание и в свою очередь поздравил его с Днем Победы", — отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в ходе беседы главы государств «отметили успешное развитие азербайджано-российского стратегического партнерства, обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений».
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