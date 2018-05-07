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В КПРФ отказались поддержать Медведева
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В КПРФ отказались поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
КПРФ не будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России, сообщил в понедельник журналистам зампред фракции Николай Коломейцев.
На вопрос, поддержит ли фракция кандидатуру Медведева на пост председателя правительства, Коломейцев ответил отрицательно.
"Нет, мы за две недели решение не меняем", — сказал Коломейцев, напомнив о негативном отзыве коммунистов о докладе Медведева по итогам шести лет работы правительства.
Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников заявил, что фракция негативно оценивает работу предыдущего состава правительства.
"Пока можно говорить только об оценке той работы, которая проведена правительством прошлого состава… Оценки весьма негативные", — сказал Мельников журналистам.
"К работе правительства прошлого состава у нас претензий достаточно много, это известно, потому что при отчете правительства, которое относительно недавно было в Госдуме, наша фракция и лидер фракции Геннадий Андреевич Зюганов оценили работу правительства весьма критично", — напомнил политик.
Президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России. Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая — в день инаугурации Путина.
Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая, сообщили в понедельник в пресс-службе ГД.
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