Меркель едет в Сочи: кризис в отношениях США и Германии дает шанс России

Визит Меркель является важным событием

Напомним, что помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что Меркель прибудет в Сочи 18 мая, где проведет двусторонние переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным

Это будут первые переговоры на таком высоком уровне после инаугурации Путина на новый президентский срок.

К тому же, стоит отметить, что этот визит Меркель носит не ответный характер, а является инициативой со стороны руководства Германии. И это в таких вопросах также является немаловажным фактором, поскольку свидетельствует о желании Берлина найти компромисс с Москвой

Можно еще обратить внимание на то, что Меркель недавно решила свои проблемы с коалиционным правительством, пролонгировав так называемую большую коалицию ХДС-ХСС и СДПГ, поэтому встреча с Путиным будет ее первым визитом в нашу страну в принципиально новом качестве, когда канцлер больше не связана дополнительными обязательствами по внутренней политике Германии.

В связи с этим, возникает вопрос, а можем ли рассчитывать на какой-то прорыв в отношениях нашей страны с западными государствами — тем более, учитывая ту негативную динамику, которая присутствует в отношениях Москвы и Вашингтона.

Визит Меркель коррелирует с визитом Макрона

Доцент МГИМО, политолог Николай Топорнин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что визит Меркель необходимо рассматривать с нескольких сторон, поскольку в этом событии содержится много разных факторов.

«В первую очередь нужно отметить, что это первый визит Меркель в Россию после двухлетнего перерыва, ведь канцлер Германии была у нас в последний раз только в 2016 году. Кроме того, это событие коррелирует с готовящимся визитом в Россию президента Франции Эммануэля Макрона, пусть он и был избран на свой пост всего год назад», — заключает Топорнин.

Заметим, что президент Франции должен прибыть в Россию на Петербургский экономический форум, причем Макрон не отменил это событие, несмотря на тот негативный фон, который Париж в последние месяцы агрессивно создавал вокруг Сирии

«Таким образом, эти два визита необходимо рассматривать вместе, поскольку главы правительств Германии и Франции практически все свои шаги по российскому направлению, как известно, делают сообща», — констатирует Топорнин.

Визитам Макрона и Меркель в Россию предшествуют их визиты в США

По словам Николая Борисовича, на основе сотрудничества Германии и Франции сегодня держится стабильность внутри Евросоюза , причем очевидно, что после выхода Великобритании из этого объединения роль данных стран в Европе только увеличится.

«В этом вопросе нужно отметить и тот факт, что этим визитам Меркель и Макрона в нашу страну предшествовали и поездки данных политических деятелей в Соединенные Штаты. Последовательность визитов в Вашингтон была разная — сначала в США прибыл Макрон, а затем Меркель, но это, конечно, несущественный момент», — резюмирует Топорнин.

При этом, разговор здесь идет не только о какой-то определенной и магистральной линии коллективного Запада по России, но и о том, что президент США Дональд Трамп провозгласил откровенный курс на протекционизм в экономической сфере.

«Это, главным образом, пошлины на сталь и алюминий, причем в отношении большинства стран мира они заработали с 1 мая, а в отношении членов Евросоюза они на текущий момент отложены. Все это является частью игры между Вашингтоном и лидерами Европы, причем, данный аспект напрямую соприкасается с темой антироссийских санкций», — заключает Топорнин.

У США, Германии и Франции есть серьезные противоречия

Здесь очень большую роль играет американский закон CAATSA, который был принят в августе прошлого года и стал базовым документом для санкций США в отношении России и других государств мира. В этом контексте Меркель чрезвычайно важно вывести из-под действия этого санкционного пакета немецкие компании, которые вовлечены в реализацию проекта «Северный поток-2».

«Здесь вообще много очень важных вопросов — например, Трамп в своем подходе к данной проблеме фактически уготовил Германии и Франции роль наблюдателей, что чрезвычайно не нравится Парижу и Берлину», — констатирует Топорнин.

Как замечает эксперт, еще нужно обратить внимание на претензии Трампа на состояние дел с торговым балансом между США и Германией, что выражается в том, что немцы намного больше товаров экспортируют в Штаты, чем закупают там. Администрация США здесь так же, как и в случае с Китаем , хочет потребовать от Германии стабилизировать данное соотношение сил.

«Разговор идет о сумме в 200 млрд долларов, которые Трамп призывает европейцев взять на себя путем де-факто прямого ограничения поставок товаров из Евросоюза на национальный рынок США», — резюмирует Топорнин.

Соответственно, в контексте наших взаимоотношений со странами коллективного Запада существует очень сложный расклад, причем нельзя говорить, что интересы США, Германии и Франции в этом вопросе полностью между собой сочетаются.