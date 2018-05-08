В Госдуме поддержали расширение режима СПВ на Совгавань

В Госдуме поддержали расширение режима СПВ на порт Совгавань

Комитет Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект о распространении режима Свободного порта Владивосток на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края , где находится морской порт Советская Гавань, сообщает Минвостокразвития РФ

Отмечается, что законопроект подготовлен Минвостокразвития России во исполнение поручения президента РФ по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 2–3 сентября 2016 года.

"В связи с распространением режима свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края на его территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов. По предварительной информации общий объем частных инвестиций составит 54,5 миллиарда рублей. При этом предполагается создание порядка 1815 новых рабочих мест", — приводятся в сообщении слова председателя комитета Госдумы Николая Харитонова.

По его словам, режим Свободного порта для поддержки инвестиционных проектов распространяется на необходимые территории. Например, в 2017 году он был распространен на Углегорский муниципальный район Сахалинской области . Всего режим СПВ распространен на 21 муниципалитет пяти дальневосточных регионов.