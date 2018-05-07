Президент поручил Правительству продолжать работу до формирования нового кабинета министров

— В связи со сложением Правительством Российской Федерации своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации , руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции Российской Федерации, постановляю:

1. Правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в тексте указа.