Президент поручил Правительству продолжать работу до формирования нового кабинета министров 

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ продолжать работу, сообщает сайт главы государства. Работа будет продолжена до формирования нового кабинета министров.
— В связи со сложением Правительством Российской Федерации своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции Российской Федерации, постановляю:
1. Правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в тексте указа.
Также стало известно, что Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Вице-премьером РФ предыдущего кабмина был Виталий Мутко. Ранее он также был министром спорта РФ и президентом РФС.