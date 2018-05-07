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Президент поручил Правительству продолжать работу до формирования нового кабинета министров
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Президент поручил Правительству продолжать работу до формирования нового кабинета министров 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ продолжать работу, сообщает сайт главы государства. Работа будет продолжена до формирования нового кабинета министров.
— В связи со сложением Правительством Российской Федерации своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции Российской Федерации, постановляю:
1. Правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в тексте указа.
Также стало известно, что Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Вице-премьером РФ предыдущего кабмина был Виталий Мутко. Ранее он также был министром спорта РФ и президентом РФС.
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