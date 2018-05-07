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Захарова назвала невозможным позором действия британцев
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Захарова назвала невозможным позором «британскую возню» вокруг Солсбери 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала невозможным позором «британскую возню» вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«На прошлой неделе в англоязычных СМИ… цитировался глава ОЗХО Ахмед Узюмджю, заявивший, что против Скрипалей применили от 50 до 100 граммов «Новичка». По оценке экспертов, такого количества химического отравляющего вещества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то, что двух человек», — написала Захарова в Facebook.
Она отметила, что ранее сообщалось о проведённом специалистами ОЗХО анализе проб на местах, который показал, что обнаруженный химикат очень устойчив к погодным условиям. Захарова добавила, «улетучиться он так просто и быстро не мог».
Позднее, отметила Захарова, ОЗХО опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что организация не может установить количество вещества, которым отравили экс-полковника Скрипалей.
«Тем самым Секретарит дезавуировал заявления своего руководителя. У меня вопрос: так кто говорил правду? Гендиректор ОЗХО или Секретариат ОЗХО? Какой же невозможный позор вся эта британская возня вокруг Солсбери», — заключила Захарова.
Ранее Захарова во время брифинга заявила, что британская сторона не преследует цели выяснить истину в деле Скрипаля.
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