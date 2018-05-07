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Эрнст рассказал о сложностях при трансляции инаугурации
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Эрнст рассказал о сложностях при трансляции инаугурации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст рассказал РИА Новости, что при трансляции церемонии инаугурации президента России Владимира Путина возникали сложности, но они были разрешены.
"Конечно, они были преодолены", — сказал он, отвечая на вопрос, столкнулись ли с трудностями специалисты, учитывая видоизмененный сценарий инаугурации.
При этом Эрнст не стал оценивать свою работу. «Я не могу оценить, это же делала моя команда. Сами свою работу не должны оценивать», — сказал он.
Инаугурация Путина прошла 7 мая в Кремле.
В этом году телевидение продемонстрировало кадры из рабочего кабинета Путина в Сенатском корпусе, откуда он направился на инаугурацию, а также его проход по коридорам Кремля. Это редкий случай, когда по ТВ был показан не только кабинет президента, но и его приемная. Главу государства проводил его референт.
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