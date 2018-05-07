Васильев: обновлению России поможет молодёжь

Комментируя торжественную церемонию вступления в должность Президента Российской Федерации Владимира Путина, законодатель обратил внимание на присутствие большого числа волонтёров

«Не случайно в своей речи глава государства неоднократно подчёркивал, что ставка делается на всех, кто стремится к обновлению России, на лидеров общественного мнения, на молодёжь. Президент подчёркивал, что Россия должна быть современной и динамичной, наращивать своё лидерство», — отметил зампред экономического Комитета Совфеда.

По словам сенатора, Путин в выступлении также сделал упор на том, что молодёжь способна стать настоящим лидером перемен, что поможет стране и каждому её жителю добиться ещё более выдающихся прорывов.

После вступления в должность президента госслужащих ожидает большая работа, в том числе и по формированию нового состава Правительства, отметил Васильев.

Парламентарий не исключил, что в ходе этого процесса появятся новые лица, которым и предстоит заниматься осуществлением основных направлений развития страны на ближайшее время.

«Задан стратегический вектор развития, а значит, во многом будет сохраняться преемственность, в том числе и персональная, так как президент считает, что важно не только ставить задачи, но и доводить их решения до конца», — резюмировал Васильев.