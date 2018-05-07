Ещё
Васильев: обновлению России поможет молодёжь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Васильев: обновлению России поможет молодёжь 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
После вступления в должность президента Владимир Путин много времени уделил общению с молодёжью и именно она поможет комплексному обновлению России в ближайшие годы, уверен член Совета Федерации Валерий Васильев, передаёт пресс-служба парламентария.
Комментируя торжественную церемонию вступления в должность Президента Российской Федерации Владимира Путина, законодатель обратил внимание на присутствие большого числа волонтёров
«Не случайно в своей речи глава государства неоднократно подчёркивал, что ставка делается на всех, кто стремится к обновлению России, на лидеров общественного мнения, на молодёжь. Президент подчёркивал, что Россия должна быть современной и динамичной, наращивать своё лидерство», — отметил зампред экономического Комитета Совфеда.
По словам сенатора, Путин в выступлении также сделал упор на том, что молодёжь способна стать настоящим лидером перемен, что поможет стране и каждому её жителю добиться ещё более выдающихся прорывов.
После вступления в должность президента госслужащих ожидает большая работа, в том числе и по формированию нового состава Правительства, отметил Васильев.
Парламентарий не исключил, что в ходе этого процесса появятся новые лица, которым и предстоит заниматься осуществлением основных направлений развития страны на ближайшее время.
«Задан стратегический вектор развития, а значит, во многом будет сохраняться преемственность, в том числе и персональная, так как президент считает, что важно не только ставить задачи, но и доводить их решения до конца», — резюмировал Васильев.
Ранее в понедельник Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя Правительства.
Парламентская газета: последние новости
Меркель приедет в Сочи с рабочим визитом Сенатор прокомментировал жалобы Киева на досмотр судов в Керченском проливе Додон поздравил Путина с инаугурацией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера731
В Ставрополе прогремел взрыв12
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели365
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн92
Гости инаугурации и новый лимузин Путина785
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение