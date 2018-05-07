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Захарова назвала позором «британскую возню» в связи с делом Скрипалей
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Захарова назвала позором «британскую возню» в связи с делом Скрипалей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию вокруг инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «британской возней». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
"На прошлой неделе в англоязычных СМИ, как минимум, дважды ("Файненшл Таймс", "Нью-Йорк Таймс"), цитировался глава ОЗХО Ахмед Узюмджю, заявивший, что против Скрипалей применили от 50 до 100 граммов «Новичка». По оценке экспертов, такого количества химического отравляющего вещества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов", — написала Захарова.
По ее словам, в официальном пресс-релизе ОЗХО эта информация не подтвердилась.
"…в той же самой Организации по запрещению химического оружия был опубликован пресс-релиз, в котором говорится, что ОЗХО не может установить количество вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Тем самым Секретариат дезавуировал заявления своего руководителя", — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что у нее после всего выше перечисленного возник вопрос по поводу того, кто говорит правду.
"Какой же невозможный позор вся эта британская возня вокруг Солсбери", — заявила Захарова.
Ранее посольство России в Лондоне опубликовало фотографию трех билбордов с вопросами к Мэй.
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