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Фракция ЕР до конца дня примет решение о поддержке кандидатуры Медведева
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Фракция ЕР до конца дня примет решение о поддержке кандидатуры Медведева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме примет решение о том, поддержит ли она кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ, в понедельник после личной встречи с ним, сообщил глава фракции Сергей Неверов.
"Сегодня президент внес на согласование кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева на пост председателя правительства. Это председатель нашей партии, мы работали вместе в течение длительного периода. Сегодня состоится заседание фракции, где мы будем обсуждать предложение президента и на котором будет присутствовать Дмитрий Анатольевич. У депутатов есть вопросы и предложения, которые они хотели бы обозначить. Именно для этого мы сегодня соберемся. По итогам заседания фракция примет соответствующее решение", — приводятся в сообщении пресс-службы фракции слова Неверова.
Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая, сообщили в понедельник в пресс-службе ГД.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что парламентские фракции проведут консультации с претендентом до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании.
Прошлое правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок президентства Путина — с 8 мая 2012 года.
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