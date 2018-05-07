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В Новороссийске организовали арт-перфоманс к инаугурации Путина
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В Новороссийске организовали арт-перфоманс к инаугурации Путина 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В день инаугурации президента России в Новороссийске организовали праздничный флешмоб — несколько сотен человек выстроились на городской набережной, составив слово «Путин».
Инициаторами флешмоба оказались участники движения Putin Team из числа местных жителей. Более 1,2 тыс. человек с воздушными шарами собрались на площади городского морского вокзала и выстроились в огромную надпись «Путин» и сердце под ней.
Видео арт-перфоманса опубликовано на YouTube.
Таким образом участники флешмоба решили поздравить Владимира Путина с вступлением в должность главы государства, показав, что Новороссийск вместе со всей страной поддерживает и ценит президента.
В Свердловской области также к инаугурации Путина испекли огромный торт весом более 100 килограммов. Таким образом президента поздравили кондитеры Сысертского хлебокомбината.
Putin Team — это неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. Цель проекта — объединить людей, которые гордятся Россией, хотят сделать ее сильнее и поддерживают деятельность президента Владимира Путина.
Избранный президент Владимир Путин 7 мая принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.
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