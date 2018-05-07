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В «ЕР» после 17:00 примут решение о позиции по кандидатуре Д. Медведева на пост председателя правительства
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В «ЕР» после 17:00 примут решение о позиции по кандидатуре Д. Медведева на пост председателя правительства 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фракция «Единая Россия» в Госдуме сегодня в 17:00 проведет собрание с участием Дмитрия Медведева, на котором фракция примет решение о даче согласия на назначение Д. Медведева председателем правительства. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
«Мы сегодня собираем собрание фракции в 17:00, на которое приедет кандидат, у нас есть к нему вопросы, мы хотим высказать свои пожелания о работе нового состава правительства и официально примем решение фракции на этом собрании.
Решение будет принято на фракции о нашей позиции по даче согласия», — сказал А. Исаев.
По его мнению, кандидатура Д. Медведева свидетельствует о преемственности курса.
«Свидетельствует о том, что президент будет опираться на самую массовую политическую партию, которую сегодня возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев», — подытожил он.
Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Д. Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства России.
Ранее правительство РФ ушло в отставку.
До этого В. Путин вступил в должность президента в Большом Кремлевском Дворце.
Агентство «Москва»: последние новости
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 7 мая В.Путин внес в Госдуму кандидатуру Д.Медведева на пост премьера РФ МВД: В публичном мероприятии на проспекте Академика Сахарова приняли участие 7,5 тыс. человек
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