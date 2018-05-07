В «ЕР» после 17:00 примут решение о позиции по кандидатуре Д. Медведева на пост председателя правительства

«Мы сегодня собираем собрание фракции в 17:00, на которое приедет кандидат, у нас есть к нему вопросы, мы хотим высказать свои пожелания о работе нового состава правительства и официально примем решение фракции на этом собрании.

Решение будет принято на фракции о нашей позиции по даче согласия», — сказал А. Исаев.

По его мнению, кандидатура Д. Медведева свидетельствует о преемственности курса.

«Свидетельствует о том, что президент будет опираться на самую массовую политическую партию, которую сегодня возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев», — подытожил он.

Ранее правительство РФ ушло в отставку.

До этого В. Путин вступил в должность президента в Большом Кремлевском Дворце.