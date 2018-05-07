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Израиль готов убить Асада
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Израиль готов убить Асада 

News.ru 1 час назад
Фото: Капитал страны
Израильский министр энергетики Юваль Штайниц выступил с предупреждением в адрес президента Сирии Башара Асада, который допускает действия Ирана на своей территории. Израиль открыто выражает своё недовольство по этому вопросу, сообщает Alaraby.co.
«Если Асад позволит Ирану превратить Сирию в военную базу против нас и напасть на нас на сирийской земле, он должен знать, что это будет означать его конец», — заявил Штайниц.
Он добавил, что сирийский лидер должен понимать, что все его действия будут нести свою цену.
«Он не останется правителем Сирии. Недопустимо, чтобы Асад спокойно сидел в своем дворце, восстанавливая свой режим, позволяя Сирии превратиться в базу для нападений на Израиль», — подчеркнул министр.
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