Израиль готов убить Асада

Израильский министр энергетики Юваль Штайниц выступил с предупреждением в адрес президента Сирии Башара Асада , который допускает действия Ирана на своей территории. Израиль открыто выражает своё недовольство по этому вопросу, сообщает Alaraby.co.

«Если Асад позволит Ирану превратить Сирию в военную базу против нас и напасть на нас на сирийской земле, он должен знать, что это будет означать его конец», — заявил Штайниц.

Он добавил, что сирийский лидер должен понимать, что все его действия будут нести свою цену.

«Он не останется правителем Сирии. Недопустимо, чтобы Асад спокойно сидел в своем дворце, восстанавливая свой режим, позволяя Сирии превратиться в базу для нападений на Израиль», — подчеркнул министр.