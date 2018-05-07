Ещё
В Совфеде прокомментировали заявление Путина об обороноспособности страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде прокомментировали заявление Путина об обороноспособности страны 

RT на русском 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина, сделанное в ходе инаугурации, в котором лидер сообщил, что безопасность и обороноспособность страны надёжно обеспечены.
«Всё сказано совершенно замечательно, ни добавить ни убавить. Самое главное, было упомянуто, что мы не стремимся к каким-то завоеваниям, а делаем всё исключительно в рамках оборонной стратегии. Наша страна должна в дальнейшем развиваться стабильно и самостоятельно. Президент неоднократно сказал, что мы сделаем всё для того, чтобы нас услышали и чтобы страны мира развивались с уважением друг к другу и без всяческого давления не смотра на свою значимость и весомость. Любое личное мнение здесь только подтвердит слова и намерения президента. Тем более, указано, что вопросы безопасности стоят на одном из первых мест. Мы будем и дальше работать для воплощения всех этих предложений в жизнь», — заявил он.
Ранее, в ходе инаугурации, президент России Владимир Путин заявил, что безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены и призвал в дальнейшем «уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание».
RT на русском: последние новости
Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера 8 мая Путин назвал ключевой задачей на ближайшие годы повышение доходов россиян Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера731
В Ставрополе прогремел взрыв12
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели365
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн92
Гости инаугурации и новый лимузин Путина785
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение