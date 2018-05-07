В Совфеде прокомментировали заявление Путина об обороноспособности страны

«Всё сказано совершенно замечательно, ни добавить ни убавить. Самое главное, было упомянуто, что мы не стремимся к каким-то завоеваниям, а делаем всё исключительно в рамках оборонной стратегии. Наша страна должна в дальнейшем развиваться стабильно и самостоятельно. Президент неоднократно сказал, что мы сделаем всё для того, чтобы нас услышали и чтобы страны мира развивались с уважением друг к другу и без всяческого давления не смотра на свою значимость и весомость. Любое личное мнение здесь только подтвердит слова и намерения президента. Тем более, указано, что вопросы безопасности стоят на одном из первых мест. Мы будем и дальше работать для воплощения всех этих предложений в жизнь», — заявил он.

Ранее, в ходе инаугурации, президент России Владимир Путин заявил, что безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены и призвал в дальнейшем «уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание».