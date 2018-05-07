Ещё
«Кортеж» Путина поступит в продажу в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Кортеж» Путина поступит в продажу в 2019 году 

News.ru 1 час назад
Линейку машин проекта «Кортеж», на одной из которых президент РФ Владимир Путин проехал 7 мая на инаугурации, представят широкой публике с 29 августа по 9 сентября.
News.ru: последние новости
Путин внёс кандидатуру Медведева на пост премьера Путин назвал смысл своей жизни Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера731
В Ставрополе прогремел взрыв12
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели365
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн92
Гости инаугурации и новый лимузин Путина785
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение