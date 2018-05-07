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«Кортеж» Путина поступит в продажу в 2019 году
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«Кортеж» Путина поступит в продажу в 2019 году
News.ru
1 час назад
Комментарии
Линейку машин проекта «Кортеж», на одной из которых президент РФ
Владимир Путин
проехал 7 мая на инаугурации, представят широкой публике с 29 августа по 9 сентября.
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