Ройзман отказался подписать поправки по выборам мэра

Глава Екатеринбурга отказался подписать поправки об отмене выборов мэра

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев . Глава региона подписал закон. Шестнадцатого апреля он вступил в силу. Общественные слушания по вопросу о внесении поправок в устав состоятся 11 мая. Гордума рассмотрит поправки 22 мая.

"Я не стал вносить в городскую думу этот документ (о проведении общественных слушаний — ред.). Внесли депутаты. Проголосовали. Никаких проблем — я им подписал. На эти общественные слушания можно собрать 10 тысяч человек, но от этого уже ничего не зависит. Решение принято. Поэтому эти общественные слушания не играют ни малейшей роли, и звать людей участвовать в них я не буду", — сказал Ройзман.

Он добавил, что не подпишет поправки, потому что они вредны для Екатеринбурга.

"А дальше нужно вносить поправки в устав города. Я считаю, что это для города унизительная ситуация, потому что вместо города взяли и решили депутаты, по которым работает прокуратура и по которым выясняется куча замечательных подробностей. Этот закон противоречит Конституции. Я не хочу в этом участвовать. Поэтому когда дойдет до внесения поправок в устав, я не буду этот документ подписывать", — заявил мэр.

Он также добавил:

"Я не вижу никаких обстоятельств, при которых я могу подписать этот документ. Своей рукой нарушить устав города и внести эти поправки, которые работают против Екатеринбурга. Я не понимаю, кто может заставить меня это сделать. Через какое-то время обратятся в прокуратуру, прокуратура выйдет в суд. Начнутся суды. Моя задача — достоять до 7 сентября. Седьмого сентября, в пятницу, я проведу прием. Восьмого я приказом выведу на работу отдел по обращениям граждан, чтобы нам максимум успеть сделать, а 9-го освобожу кабинет".