Неверов рассказал, когда фракция «Единая Россия» встретится с кандидатом в премьеры 

Члены думской фракции «Единой России» встретятся с кандидатом на пост премьер-министра Дмитрием Медведевым 7 мая в 16 часов. Об этом рассказал руководитель фракции Сергей Неверов.
«Сегодня президент внёс на согласование кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева на пост председателя Правительства. Это председатель нашей партии, мы работали вместе в течение длительного периода. Сегодня состоится заседание фракции, где мы будем обсуждать предложение президента и на котором будет присутствовать Дмитрий Анатольевич», — цитирует пресс-служба фракции слова Неверова.
Также руководитель фракции «Единая Россия» отметил, что у депутатов есть ряд вопросов и предложений, которые они хотели бы обсудить с кандидатом в премьеры.