Неверов рассказал, когда фракция «Единая Россия» встретится с кандидатом в премьеры

«Сегодня президент внёс на согласование кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева на пост председателя Правительства. Это председатель нашей партии, мы работали вместе в течение длительного периода. Сегодня состоится заседание фракции, где мы будем обсуждать предложение президента и на котором будет присутствовать Дмитрий Анатольевич», — цитирует пресс-служба фракции слова Неверова.

Также руководитель фракции «Единая Россия» отметил, что у депутатов есть ряд вопросов и предложений, которые они хотели бы обсудить с кандидатом в премьеры.