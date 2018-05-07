Китай поздравил Путина с вступлением в должность президента России

По словам китайского дипломата, китайская сторона уверена в том, что под общим руководством глав двух государств содержание китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху будет становиться все более богатым, путь сотрудничества двух стран во всех сферах обязательно будет расширяться.

Он сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин уже направил В. Путину свои поздравления. «Мы уверены, что под руководством президента Путина Россия достигнет еще больших успехов в своем национальном, экономическом и социальном развитии», — сказал Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что под стратегическим руководством и при личном содействии лидеров двух стран двусторонние связи развиваются на новом уровне. Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества переживают лучший этап в истории своего развития. Стороны осуществляют тесные контакты на всех уровнях, сотрудничество во всех областях идет успешно. Непрерывно укрепляется политическое взаимодоверие между двумя странами. Стороны поддерживают контакты по важнейшим международным и региональным проблемам. Китай и Россия ведут координацию в рамках многосторонних институтов и вносят свой вклад в глобальный мир и стабильность. -0-