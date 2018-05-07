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Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьер-министра 8 мая
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Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьер-министра 8 мая 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает РИА Новости.
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