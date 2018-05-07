На сайте правительства изменился статус Медведева

Ранее на странице кабмина Медведев числился как председатель правительства, теперь, согласно сообщению на сайте, он — "исполняющий обязанности председателя правительства Российской Федерации".

Правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина. Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина президентом РФ: с 8 мая 2012 года.

Кроме того, президент подписал указ "О сложении полномочий правительством Российской Федерации", согласно которому кабинет министров будет выполнять свои функции до назначения нового правительства.