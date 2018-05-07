В Севастополе поддержали курс Путина

В Севастополе поддержали курс Владимира Путина

Путин в понедельник вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.

"Севастополь — в команде президента. Севастопольцы однозначно заявили о поддержке лидера нашей страны и его курса, по которому мы продолжим работать предстоящие 6 лет", — приводятся слова Овсянникова в сообщении на официальном портале правительства Севастополя.

Губернатор отметил, что все работники органов власти, предприятий и организаций, общественники должны следовать словам главы государства.

"Сегодня президент обозначил ключевые приоритеты развития государства: новое качество жизни, здоровье и безопасность каждого человека, возможность самореализации", — заявил Овсянников.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Путин одержал победу с результатом 76,69%.