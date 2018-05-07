Правительство продолжит выполнять свои функции

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Правительство будет выполнять свои функции до назначения нового кабмина 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров выполнять свои функции до назначения нового правительства, сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента.
Как сообщается, Путин подписал указ "О сложении полномочий правительством Российской Федерации".
"В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции Российской Федерации, постановляю правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства Российской Федерации", — говорится в тексте документа.
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