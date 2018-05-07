Правительство продолжит выполнять свои функции

Правительство будет выполнять свои функции до назначения нового кабмина

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Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров выполнять свои функции до назначения нового правительства, сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента. Как сообщается, Путин подписал указ "О сложении полномочий правительством Российской Федерации". "В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции Российской Федерации, постановляю правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства Российской Федерации", — говорится в тексте документа.