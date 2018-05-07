Путин сделал заявку на умеренно либеральный курс

Инаугурационная речь вступившего в должность президента Владимира Путина была сдержанной, ориентированной на внутриполитическую повестку и избегающей алармизма, при этом в ней содержатся либеральные элементы, но называть ее полностью либеральной нельзя — скорее, это заявка на умеренно либеральный курс, считают опрошенные РИА Новости политологи.
В понедельник избранный президент вступил в должность. После инаугурации нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед главой государства.
Сдержанное выступление с либеральными элементами
Профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Слатинов полагает, что инаугурационная речь Путина содержит либеральные элементы, хотя называть ее полностью либеральной эксперт не считает правильным.
"Я не могу сказать, что Путин произнес абсолютно либеральную речь, но все-таки акценты были смещены на внутреннюю повестку. Не прямо либеральные ценности, конечно, были провозглашены, но ценности свободы подчеркнуто важны оказались в речи Владимира Владимировича", — пояснил он.
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов также придерживается точки зрения, что речь "выглядит как заявка на умеренно либеральный курс". В то же время, добавляет эксперт, выступление было сдержанным, что, по его мнению, можно объяснить "довольно серьезной и сложной ситуацией в отношениях России и Запада, чреватой очень долгосрочными системными последствиями".
"Явно было стремление избежать какого-то алармизма, связанного с внешнеполитическим международным контекстом, в который сейчас включена Россия. Президент не хочет лишний раз нагнетать и попросту пугать избирателя, который и без того чрезмерно запуган СМИ… Поэтому попытка как-то немного выровнять, нормализовать психологический климат, психологический фон", — считает Ремизов.
Корреляция с посланием Федеральному собранию
По мнению Слатинова, если сравнивать инаугурационное выступление Путина с посланием Федеральному собранию, то они созвучны.
"Это обозначение повестки дня следующего срока — понятно, что в более пафосном и торжественном ключе, что в общем естественно для формата этого мероприятия, но для меня, например, самых главных вещей было две", — сказал эксперт.
Аналогичного мнения придерживается и Ремизов, также отмечающий схожесть инаугурационной речи и послания.
"Новых тезисов … я не услышал. И она развивает ту модель риторики и ту систему приоритетов, которые были обозначены в послании… Из безусловно позитивных акцентов можно отметить пространственное развитие, повышение качества управления, технологии", — сказал собеседник агентства.
По мнению Слатинова, выступление президента, во-первых, "это все-таки сосредоточение на внутренней повестке".
"Здесь, конечно, Путин отдал должное, он сказал о необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности, но здесь, конечно, основное внимание было почти целиком сосредоточено на задачах внутреннего развития", — сказал он, отметив, что в этот раз президент "фактически сделал реферат, выжимку из первой части послания".
Во-вторых, считает эксперт, в речи говорится о роли свободы и создания атмосферы свободного развития личности и общества.
"Хотя потом Путин также говорил о защите традиционных ценностей и идентичности нашей, но, мне кажется, что эта акцентация тоже чрезвычайно важна. Это демонстрирует понимание президентом того, что ускоренное развитие в 21 веке невозможны без создания максимально широких возможностей для проявления индивидуальной и общественной свободы", — добавил собеседник агентства.
В конечном итоге, считает Слатинов, глава государства дал "четкий сигнал" и стране, и элитам, и государственной системе "по поводу ключевых приоритетов вот этого президентского срока".