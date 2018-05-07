Путин сделал заявку на умеренно либеральный курс

Заявка на умеренно либеральный курс: Путин выступил с инаугурационной речью

Инаугурационная речь вступившего в должность президента Владимира Путина была сдержанной, ориентированной на внутриполитическую повестку и избегающей алармизма, при этом в ней содержатся либеральные элементы, но называть ее полностью либеральной нельзя — скорее, это заявка на умеренно либеральный курс, считают опрошенные РИА Новости политологи.

В понедельник избранный президент вступил в должность. После инаугурации нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед главой государства.

Сдержанное выступление с либеральными элементами

"Я не могу сказать, что Путин произнес абсолютно либеральную речь, но все-таки акценты были смещены на внутреннюю повестку. Не прямо либеральные ценности, конечно, были провозглашены, но ценности свободы подчеркнуто важны оказались в речи Владимира Владимировича", — пояснил он.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов также придерживается точки зрения, что речь "выглядит как заявка на умеренно либеральный курс". В то же время, добавляет эксперт, выступление было сдержанным, что, по его мнению, можно объяснить "довольно серьезной и сложной ситуацией в отношениях России и Запада, чреватой очень долгосрочными системными последствиями".

"Явно было стремление избежать какого-то алармизма, связанного с внешнеполитическим международным контекстом, в который сейчас включена Россия. Президент не хочет лишний раз нагнетать и попросту пугать избирателя, который и без того чрезмерно запуган СМИ… Поэтому попытка как-то немного выровнять, нормализовать психологический климат, психологический фон", — считает Ремизов.

Корреляция с посланием Федеральному собранию

По мнению Слатинова, если сравнивать инаугурационное выступление Путина с посланием Федеральному собранию, то они созвучны.

"Это обозначение повестки дня следующего срока — понятно, что в более пафосном и торжественном ключе, что в общем естественно для формата этого мероприятия, но для меня, например, самых главных вещей было две", — сказал эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и Ремизов, также отмечающий схожесть инаугурационной речи и послания.

"Новых тезисов … я не услышал. И она развивает ту модель риторики и ту систему приоритетов, которые были обозначены в послании… Из безусловно позитивных акцентов можно отметить пространственное развитие, повышение качества управления, технологии", — сказал собеседник агентства.

По мнению Слатинова, выступление президента, во-первых, "это все-таки сосредоточение на внутренней повестке".

"Здесь, конечно, Путин отдал должное, он сказал о необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности, но здесь, конечно, основное внимание было почти целиком сосредоточено на задачах внутреннего развития", — сказал он, отметив, что в этот раз президент "фактически сделал реферат, выжимку из первой части послания".

Во-вторых, считает эксперт, в речи говорится о роли свободы и создания атмосферы свободного развития личности и общества.

"Хотя потом Путин также говорил о защите традиционных ценностей и идентичности нашей, но, мне кажется, что эта акцентация тоже чрезвычайно важна. Это демонстрирует понимание президентом того, что ускоренное развитие в 21 веке невозможны без создания максимально широких возможностей для проявления индивидуальной и общественной свободы", — добавил собеседник агентства.

В конечном итоге, считает Слатинов, глава государства дал "четкий сигнал" и стране, и элитам, и государственной системе "по поводу ключевых приоритетов вот этого президентского срока".