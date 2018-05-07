Ещё
Эксперт оценил основные тезисы инаугурационной речи Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил основные тезисы инаугурационной речи Путина 

RT на русском 29 минут назад
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в беседе с RT прокомментировал основные положения, которые были затронуты Владимиром Путиным в речи во время церемония вступления в должность президента России.
«Инаугурационная речь, в основном, повторяла тезисы послания Федеральному собранию. Она подтвердила, что те векторы, которые были в нём, продолжены и важны для президента. В частности, несмотря на обостряющуюся международную обстановку, Владимир Путин делает акцент на вопросах внутреннего социально-экономического развития», — отметил Ремизов.
7 мая Владимир Путин вступил в должность президента России.
Президент отметил, что стране предстоит напряжённо работать над решением новых задач и вызовов. Он также заявил о необходимости прорыва во всех сферах.
RT на русском: последние новости
Путин сравнил Россию с птицей Феникс Путин проведёт переговоры с Меркель в Сочи Путин назвал ключевой задачей на ближайшие годы повышение доходов россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина482
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев171
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели281
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»164
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой974
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение