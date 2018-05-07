Эксперт оценил основные тезисы инаугурационной речи Путина

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в беседе с RT прокомментировал основные положения, которые были затронуты Владимиром Путиным в речи во время церемония вступления в должность президента России.

«Инаугурационная речь, в основном, повторяла тезисы послания Федеральному собранию. Она подтвердила, что те векторы, которые были в нём, продолжены и важны для президента. В частности, несмотря на обостряющуюся международную обстановку, Владимир Путин делает акцент на вопросах внутреннего социально-экономического развития», — отметил Ремизов.

7 мая Владимир Путин вступил в должность президента России.

Президент отметил, что стране предстоит напряжённо работать над решением новых задач и вызовов. Он также заявил о необходимости прорыва во всех сферах.