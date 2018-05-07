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На инаугурации Путина не поднялся штандарт президента
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На инаугурации Путина не поднялся штандарт президента 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
О знаках говорили и после инаугурации Януковича и Порошенко
Во время инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле солдаты не смогли поднять штандарт президента. Эти кадры попали в прямую трансляцию ТВ и сейчас доступны в Сети.
Это произошло после того, как Владимир Путин произнес присягу, положив правую руку на Конституцию России. Затем в Большом Кремлевском дворце зазвучал гимн России и все собравшиеся начали петь его слова. В это время телеканалы показали кадры, как военнослужащие пытаются поднять штандарт президента над Кремлем. Они тянули тросик, но флаг застрял посередине флагштока.
Режиссер трансляции переключился снова на поющий зал и через некоторое время вернулся к штандарту, но солдатам справиться с ним так и не удалось, он так и не поднялся вверх.
После этого в телетрансляции был показан флаг России, который ранее был поднят на другом шпиле.
Напомним, что некоторые казусы происходили на инаугурации и других президентов, в которых любители мистики усматривали недобрые предзнаменования. Например, в июне 2014 года во время инаугурации президента Украины Петра Порошенко солдат роты Почетного караула неожиданно уронил карабин и чуть не упал сам. Скорее всего он получил солнечный удар. Порошенко невозмутимо пошел дальше, но спустя час, по окончании торжественного заседания парламента, остановился именно возле этого солдата и вполголоса приободрил парня.
Многие помнят случай с президентом Украины Виктором Януковичем, когда в 2010 году он встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведев. При мероприятии в парке Славы на Януковича тогда упал венок.
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