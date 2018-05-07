На инаугурации Путина не поднялся штандарт президента

О знаках говорили и после инаугурации Януковича и Порошенко

Во время инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле солдаты не смогли поднять штандарт президента. Эти кадры попали в прямую трансляцию ТВ и сейчас доступны в Сети.

Это произошло после того, как Владимир Путин произнес присягу, положив правую руку на Конституцию России . Затем в Большом Кремлевском дворце зазвучал гимн России и все собравшиеся начали петь его слова. В это время телеканалы показали кадры, как военнослужащие пытаются поднять штандарт президента над Кремлем. Они тянули тросик, но флаг застрял посередине флагштока.

Режиссер трансляции переключился снова на поющий зал и через некоторое время вернулся к штандарту, но солдатам справиться с ним так и не удалось, он так и не поднялся вверх.

После этого в телетрансляции был показан флаг России, который ранее был поднят на другом шпиле.

Напомним, что некоторые казусы происходили на инаугурации и других президентов, в которых любители мистики усматривали недобрые предзнаменования. Например, в июне 2014 года во время инаугурации президента Украины Петра Порошенко солдат роты Почетного караула неожиданно уронил карабин и чуть не упал сам. Скорее всего он получил солнечный удар. Порошенко невозмутимо пошел дальше, но спустя час, по окончании торжественного заседания парламента, остановился именно возле этого солдата и вполголоса приободрил парня.