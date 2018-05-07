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Морозов пообещал добиваться развития России вместе с Путиным
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Морозов пообещал добиваться развития России вместе с Путиным 

Парламентская газета 25 минут назад
Фото: Парламентская газета
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на странице в Facebook поздравил Владимира Путина со вступлением в должность Президента России, заявив, что чиновники продолжат решать поставленные главой государства задачи развития страны.
«От всей души поздравляю Владимира Владимировича (Путина. — Прим. ред.) с вступлением в должность Президента Российской Федерации… Владимир Путин отметил, что все мы должны смело принимать вызовы времени, энергично отвечать на них. Безусловно, нам всем необходимо делать страну великой, опираясь на инновационное развитие, совершить мощный рывок. Мы продолжим решать задачи, поставленные главой государства», — написал Морозов.
Чиновник отметил, что для осуществления заявленных российским лидером целей развития необходимо добиваться улучшения демографической политики, развития городов и сельской местности, продолжать социальные преобразования.
«Искренне верю, что он (Путин. — Прим. ред.), опираясь на нашу поддержку, на доверие, которое жители страны, Ульяновской области выразили во время выборов, сможет и дальше работать над тем, чтобы Россия была великой страной, страной возможностей», — подчеркнул Морозов.
Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, поздравляя Владимира Путина с инаугурацией, заявил, что поставленные президентом значимые цели возлагают на госслужащих большую ответственность за их достижение.
Днём в понедельник Владимир Путин вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.
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