Лидер Сербии поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ 

Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил сегодня поздравления Владимиру Путину в связи с вступлением в должность президента Российской Федерации.
"От имени граждан Республики Сербской и меня лично направляю Вам самые сердечные поздравления в связи с Вашей инаугурацией", — говорится сообщении пресс-службы президента РС.
"Прогресс, который произошел в России под Вашим предводительством за эти годы, доказывает ясное видение и правильность политики, проводимой Вами в интересах российского народа и государства, — подчеркивает Милорад Додик. — Я уверен, что сотрудничество между Республикой Сербской и Российской Федерацией, чему Вы лично способствовали, еще более усилится и укрепится во благо наших народов, а также откроются новые пути для всестороннего взаимодействия".