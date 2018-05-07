Ещё
Лидер Сербии поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер Сербии поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ 

Российская Газета 31 минуту назад
Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик направил сегодня поздравления Владимиру Путину в связи с вступлением в должность президента Российской Федерации.
"От имени граждан Республики Сербской и меня лично направляю Вам самые сердечные поздравления в связи с Вашей инаугурацией", — говорится сообщении пресс-службы президента РС.
"Прогресс, который произошел в России под Вашим предводительством за эти годы, доказывает ясное видение и правильность политики, проводимой Вами в интересах российского народа и государства, — подчеркивает Милорад Додик. — Я уверен, что сотрудничество между Республикой Сербской и Российской Федерацией, чему Вы лично способствовали, еще более усилится и укрепится во благо наших народов, а также откроются новые пути для всестороннего взаимодействия".
Российская Газета: последние новости
К инаугурации Владимира Путина выпустили почтовую марку Владимир Путин назвал смыслом жизни процветание России США оказались беззащитны перед российскими "Кинжалами"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина490
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев171
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели282
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»164
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой974
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение