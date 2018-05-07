Ульяновский губернатор пообещал вместе с Путиным добиваться развития России

"От всей души поздравляю Владимира Владимировича с вступлением в должность президента Российской Федерации… Владимир Путин отметил, что все мы должны смело принимать вызовы времени, энергично отвечать на них. Безусловно, нам всем необходимо делать страну великой, опираясь на инновационной развитие, совершить мощный рывок. Мы продолжим решать задачи, поставленные главой государства", — написал Морозов на своей странице в соцсети Facebook.

По словам губернатора, необходимо добиваться улучшения демографической политики, преображения городов и сел, социальных преобразований.

"Только вместе с нашим президентом мы сможем сделать нашу страну успешной, таким государством, которое вызывает гордость… Искренне верю, что он (Путин), опираясь на нашу поддержку, на доверие, которое жители страны, Ульяновской области выразили во время выборов, сможет и дальше работать над тем, чтобы Россия была великой страной, страной возможностей", — отметил Морозов.

Путин в понедельник вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.