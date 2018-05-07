Франция и Германия подчеркнули необходимость сохранения соглашения по иранской ядерной программе

"Мы, как прежде, убеждены, что это соглашение делает мир безопасней, без этого соглашения мир станет менее безопасным", — сказал Маас.

По его словам, немецкая и французская стороны не видят альтернативы предусмотренным в соглашении механизмам контроля и ограничения.