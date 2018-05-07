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Франция и Германия подчеркнули необходимость сохранения соглашения по иранской ядерной программе
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Франция и Германия подчеркнули необходимость сохранения соглашения по иранской ядерной программе 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Глава МИД Германии Хайко Маас во время встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что ФРГ и Франция убеждены в необходимости сохранения соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы, как прежде, убеждены, что это соглашение делает мир безопасней, без этого соглашения мир станет менее безопасным", — сказал Маас.
По его словам, немецкая и французская стороны не видят альтернативы предусмотренным в соглашении механизмам контроля и ограничения.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне.
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