В кабмине ФРГ заявили о разногласиях в отношениях с Россией 

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Разногласия в отношениях с Россией сохраняются, о них нужно говорить. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель германского правительства Ульрике Деммер в ответ на просьбу журналистов рассказать об ожиданиях ФРГ от нового срока президента РФ Владимира Путина.
"У нас есть конфликты с Россией, но, несмотря на это, мы продолжаем выступать за диалог друг с другом", — сказала Деммер.
Ранее в понедельник представитель кабинета министров ФРГ подтвердил ТАСС, что канцлер Ангела Меркель совершит визит в Сочи 18 мая, но не раскрыл его детали.