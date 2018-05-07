Ещё
В кабмине ФРГ заявили о разногласиях в отношениях с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В кабмине ФРГ заявили о разногласиях в отношениях с Россией 

ТАСС 37 минут назад
БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Разногласия в отношениях с Россией сохраняются, о них нужно говорить. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель германского правительства Ульрике Деммер в ответ на просьбу журналистов рассказать об ожиданиях ФРГ от нового срока президента РФ Владимира Путина.
"У нас есть конфликты с Россией, но, несмотря на это, мы продолжаем выступать за диалог друг с другом", — сказала Деммер.
Ранее в понедельник представитель кабинета министров ФРГ подтвердил ТАСС, что канцлер Ангела Меркель совершит визит в Сочи 18 мая, но не раскрыл его детали.
ТАСС: последние новости
Мантуров признался, что очень волновался за успех "Кортежа" на инаугурации Путина ВЦИОМ: более 82% россиян одобряют работу Путина Меркель приедет в Сочи с рабочим визитом 18 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина490
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев171
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели282
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»164
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой974
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение