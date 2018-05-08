Медведев посетовал на недостаточное применение Россией «мягкой силы»

Кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании в Госдуме, заявил, что «мягкая сила» сейчас применяется Россией в мире не в достаточном объеме.

«Так называемая «мягкая сила», использование наших интеллектуальных возможностей, возможностей нашего образования, русского языка, действительно, пока, к сожалению, применяются нами не в том объеме, как это было бы необходимо», — сказал Медведев, передает ТАСС.

Ранее во вторник на заседании в Госдуме Медведев рассказал, на что готов пойти для развития России.

Напомним, фракция «Единой России» и ЛДПР поддержали предложенную Путиным кандидатуру Медведева. КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против.