МИД: Нет подтверждений о продвижении Ирана в создании ядерного оружия 

Россия не видит оснований считать, что Иран находится на пути к созданию ядерного заряда, заявил в интервью РБК заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас нет никаких оснований считать, что Иран находится на пути к созданию взрывного устройства. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) поставил непреодолимые заслоны для создания компонентов, необходимых для организации испытательного ядерного взрыва", — отметил Рябков.
По словам высокопоставленного дипломата, Россия призывает США воздержаться от поспешных и непродуманных действий по срыву соглашения с Ираном. «Мы призываем США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить эту сделку», — подчеркнул заместитель главы МИД РФ.