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МИД: Нет подтверждений о продвижении Ирана в создании ядерного оружия
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МИД: Нет подтверждений о продвижении Ирана в создании ядерного оружия 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Украина.ру
Россия не видит оснований считать, что Иран находится на пути к созданию ядерного заряда, заявил в интервью РБК заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Сейчас нет никаких оснований считать, что Иран находится на пути к созданию взрывного устройства. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) поставил непреодолимые заслоны для создания компонентов, необходимых для организации испытательного ядерного взрыва", — отметил Рябков.
По словам высокопоставленного дипломата, Россия призывает США воздержаться от поспешных и непродуманных действий по срыву соглашения с Ираном. «Мы призываем США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить эту сделку», — подчеркнул заместитель главы МИД РФ.
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