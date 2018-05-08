МИД: Нет подтверждений о продвижении Ирана в создании ядерного оружия

"Сейчас нет никаких оснований считать, что Иран находится на пути к созданию взрывного устройства. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) поставил непреодолимые заслоны для создания компонентов, необходимых для организации испытательного ядерного взрыва", — отметил Рябков.