Мантуров: никого еще не приглашали в новый состав кабмина

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что, скорее всего, пока еще никому не предлагали войти в новый состав кабмина. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Все зависит от того, какие будут руководством страны приняты по мне решения. Мое мнение: если пригласят, то, конечно, интересно было бы", — сказал Мантуров.

Он также ответил на вопрос, поступало ли ему предложение о работе в новом составе правительства.

"Я думаю, что никому еще не делали (предложений)", — отметил Мантуров.

Ранее сообщалось, что правительство России ушло в отставку после инаугурации президента.