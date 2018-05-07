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В МИД России выразили сожаление из-за отсутствия конкретики по встрече Лаврова и Помпео
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В МИД России выразили сожаление из-за отсутствия конкретики по встрече Лаврова и Помпео 

Газета.Ru 18 минут назад
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал об отсутствии конкретики по поводу встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Пока, к сожалению, ясности нет. Понятно, что у госсекретаря (США) сразу после вступления в должность график крайне интенсивный и подвижный. Как только мы услышим от американской стороны сигнал о том, что такая встреча возможна, мы приступим к ее подготовке, но пока ничего нет конкретного", — сказал Рябков.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что американская сторона, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о готовности встретиться в Путиным, не предприняла никаких других шагов в этом направлении.
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