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«Почта России» выпустила марку по случаю инаугурации Владимира Путина
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«Почта России» выпустила марку по случаю инаугурации Владимира Путина 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Почтовая марка, посвященная инаугурации президента РФ Владимира Путина, вышла в обращение 7 мая. На ней изображены Сенатский дворец Московского Кремля и Спасская башня, а также надпись «7 мая 2018 года В. В. Путин вступил в должность Президента Российской Федерации». Об этом сообщила пресс‐служба «Почты России».
К выпуску памятной почтовой марки был подготовлен специальный конверт и штемпель гашения первого дня для Москвы и  Санкт-Петербурга. Оттиск на марках может поставить любой желающий в отделениях Почты России 101000 в Москве (улица Мясницкая) и 26 и 190000 в  Санкт-Петербурге
(улица Почтамтская, 9).
По данным сайта телеканала «Звезда», размер почтовой марки 37×37 миллиметров, тираж 252 тысяч экземпляров, номинал 22 рубля.
7 мая в Кремле состоялась инаугурация вновь избранного президента России Владимира Путина. Принесение присяги прошло в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
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