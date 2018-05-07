Комендант Кремля опроверг проблемы с поднятием штандарта президента

Отмечалось, что во время телетрансляции дважды показывался якобы неудачный процесс подъёма штандарта, а затем в эфире демонстрировался уже крупный план флага. Комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников сообщил радиостанции «Говорит Москва» , что церемония прошла штатно, и проблем никаких не было.

«Вы имеете в виду штандарт? Он был поднят до конца. Посмотрите ещё раз, это впечатление такое, чисто визуальное. Я не пытаюсь найти какое-то оправдание, это действительно так».