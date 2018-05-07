Ещё
Комендант Кремля опроверг проблемы с поднятием штандарта президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комендант Кремля опроверг проблемы с поднятием штандарта президента 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Отмечалось, что во время телетрансляции дважды показывался якобы неудачный процесс подъёма штандарта, а затем в эфире демонстрировался уже крупный план флага. Комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников сообщил радиостанции «Говорит Москва», что церемония прошла штатно, и проблем никаких не было.
«Вы имеете в виду штандарт? Он был поднят до конца. Посмотрите ещё раз, это впечатление такое, чисто визуальное. Я не пытаюсь найти какое-то оправдание, это действительно так».
Сегодня в Кремле прошла церемония инаугурации Владимира Путина. Символ президентской власти — штандарт — был поднят над резиденцией президента после принесения главой государства присяги и объявления председателя Конституционного суда Валерия Зоркина о вступлении Владимира Путина в должность.
Говорит Москва: последние новости
Путин назвал ключевой задачей на ближайшие годы повышение доходов граждан Президент Литвы не получила приглашения на инаугурацию Владимира Путина Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина490
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев171
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели282
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»164
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой974
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение