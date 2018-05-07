Отзывчивость и открытость должна стать нормой для всех представителей власти

Президент России Владимир Путин в ходе своей инаугурации заявил, что для всех представителей власти отзывчивость, открытость и честь должны стать нормой в общении с гражданами.

«Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти. Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям и требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость, стали нормой жизни для представителей всех уровней власти», — отметил Владимир Путин в ходе своей инаугурационной речи.

Отметим также, что глава государства главной целью своей жизни назвал служение народу и Отечеству.

Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность Президента России. Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России , Штандарта Президента, Конституции России и Знака Президента России в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца.

Фото © kremlin.ru Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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