Погребинский: Россия заставит Украину осознать цену своих провокаций

Своим мнением Михаил Погребинский поделился с изданием Ukraina.ru. По его словам, Россия продолжит сотрудничать с Европой в вопросе урегулирования конфликта на Украине

«Изменения не будут иметь двусторонний характер, чисто российско-украинский. Россия будет предпринимать усилия для того, чтобы реализовать совместную с Европой программу. Будет ли это продолжением Минского процесса, или нормандской четверки, пока неизвестно. Но без активного участия европейских лидеров продвинуться по направлению урегулирования украино-российского кризиса невозможно. Мне кажется, что направление будет выбрано в сцепке с Европой: договориться с Меркель, Макроном о том, как выстроить политику, которая бы позволила прекратить кризис», — считает политолог.

Что касается двустороннего формата отношений между Россией и Украиной, ставка будет делаться на то, чтобы не дать Киеву спровоцировать Москву на ответные действия.

«Поскольку на Украине приближаются выборы, украинское руководство делает ставку на радикально-националистическую антироссийскую часть электората, то вполне вероятно, что будут продолжаться активные попытки спровоцировать Россию на ответ. Наподобие ситуации, когда были задержаны рыбаки судна «Норд» в Керченском проливе. До сих пор Россия никаких ответных действий не предпринимала. Первое — это проверка судов при проходе через Керченский пролив. Я думаю, эта линия будет продолжаться для того, чтобы Украина осознавала цену попыток спровоцировать Москву», — отметил Погребинский.

По линии СНГ, Украина будет искать способы сохранить выгодные для себя форматы участия, переходить на двусторонние отношения, но в целом это никак не повлияет на преодоление кризиса между странами, уверен эксперт.

Кроме того, Погребинский высказался по поводу санкционной политики Запада по отношению к России.

«Санкционная изоляция России зависит не только от того, как будут развиваться европейско-российские отношения, но и от развития отношений между ЕС США . Штаты сейчас занимают жесткую позицию не только по отношению к России, но даже к Европе. Если так будет продолжаться, это облегчит возможность Москве договариваться с Европой по кризису на востоке Украины», — заключил политолог.