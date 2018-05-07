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Аксенов отметил символизм инаугурации Путина
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Аксенов отметил символизм инаугурации Путина 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил символичность инаугурации Владимира Путина, которая прошла в преддверии Дня Победы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что в составе крымской делегации присутствовал на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
"Это, без преувеличения, историческое событие, несущее важный политический, идейный и символический смысл. Оно демонстрирует высочайший уровень доверия граждан страны своему национальному лидеру, поддержку курса президента, единство и сплоченность многонационального народа России. Символично, что инаугурация прошла накануне празднования Дня Победы, когда вся страна готовится к этому великому торжеству", — отметил он.
По словам главы Крыма, за годы, которые сегодня называют «путинской эпохой», Россия прошла «путь возрождения» — «от развала и тотального кризиса до восстановления ключевых отраслей экономики и социальной сферы», «от массовой нищеты до очевидного улучшения качества жизни людей».
"Эпоха Путина вернула России чувство собственного достоинства, ощущение своей силы, исторической правоты и самодостаточности. Она вернула нам спокойный, трезвый и ясный взгляд на нашу историю — без гнева, тотального осуждения и отторжения прошлого. Только на таком фундаменте можно строить будущее", — подчеркнул Аксенов.
Он также добавил, что инаугурация президента открывает новый период российской истории. «Глава государства назвал основную цель развития страны на предстоящие годы — благополучие людей, достаток в российских семьях, рост реальных доходов россиян… Крым готов выполнить задачи, поставленные президентом. Уверен, что предстоящие годы станут временем опережающего, прорывного развития нашего региона и всей страны», — заключил глава Республики.
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