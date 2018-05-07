Аксенов отметил символизм инаугурации Путина

Он сообщил, что в составе крымской делегации присутствовал на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

"Это, без преувеличения, историческое событие, несущее важный политический, идейный и символический смысл. Оно демонстрирует высочайший уровень доверия граждан страны своему национальному лидеру, поддержку курса президента, единство и сплоченность многонационального народа России . Символично, что инаугурация прошла накануне празднования Дня Победы, когда вся страна готовится к этому великому торжеству", — отметил он.

По словам главы Крыма, за годы, которые сегодня называют «путинской эпохой», Россия прошла «путь возрождения» — «от развала и тотального кризиса до восстановления ключевых отраслей экономики и социальной сферы», «от массовой нищеты до очевидного улучшения качества жизни людей».

"Эпоха Путина вернула России чувство собственного достоинства, ощущение своей силы, исторической правоты и самодостаточности. Она вернула нам спокойный, трезвый и ясный взгляд на нашу историю — без гнева, тотального осуждения и отторжения прошлого. Только на таком фундаменте можно строить будущее", — подчеркнул Аксенов.

Он также добавил, что инаугурация президента открывает новый период российской истории. «Глава государства назвал основную цель развития страны на предстоящие годы — благополучие людей, достаток в российских семьях, рост реальных доходов россиян… Крым готов выполнить задачи, поставленные президентом. Уверен, что предстоящие годы станут временем опережающего, прорывного развития нашего региона и всей страны», — заключил глава Республики.