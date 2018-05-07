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Израильский министр пригрозил уничтожить Асада
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Израильский министр пригрозил уничтожить Асада 

РИА Новости 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая — РИА Новости. Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц пригрозил президенту Сирии Башару Асаду свержением и ликвидацией, если тот будет и дальше позволять Ирану действовать с территории его страны, цитирует политика местный новостной интернет-ресурс «Уай-нет».
Израильские власти обвиняют Иран, который является одним из главных союзников Сирии, в стремлении превратить страну во враждебный плацдарм и обещают этого не допустить, не останавливаясь перед применением военной силы.
"Если сирийский президент Башар Асад продолжит позволять иранцам действовать из Сирии, то Израиль его ликвидирует и свергнет его режим", — приводит издание выдержки из интервью Штайница.
Он призвал всех, «кто заинтересован в выживании Асада», убедить его в необходимости мешать агрессивным действиям против Израиля.
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху накануне сообщал, что собирается обсуждать тему иранского присутствия в Сирии в ходе запланированного на 9 мая визита в Россию.
"Прекрасно, что премьер едет. Он наладил беспрецедентный диалог с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Россия — это важная сверхдержава, с которой у нас много общих интересов", — сказал по этому поводу Штайниц.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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