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Панков стал свидетелем инаугурации Путина
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Панков стал свидетелем инаугурации Путина 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Депутат Госдумы РФ от Саратовской области стал свидетелем исторического события.
Напомним, 7 мая в Москве в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Путин в четвертый раз присягнул на Конституции на верность народу и стране.
«Мой Президент Владимир Владимирович Путин вступил в должность Президента России. Он заявил, что считает своим долгом сделать все для России, для настоящего и будущего. Его цель жизни — служение людям и Отечеству!», — написал с воодушевлением в своем блоге «Пара слов» посетивший инаугурацию президента Николай Панков.
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