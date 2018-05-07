Панков стал свидетелем инаугурации Путина 

Депутат Госдумы РФ от Саратовской области стал свидетелем исторического события.
Напомним, 7 мая в Москве в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Путин в четвертый раз присягнул на Конституции на верность народу и стране.
«Мой Президент Владимир Владимирович Путин вступил в должность Президента России. Он заявил, что считает своим долгом сделать все для России, для настоящего и будущего. Его цель жизни — служение людям и Отечеству!», — написал с воодушевлением в своем блоге «Пара слов» посетивший инаугурацию президента Николай Панков.