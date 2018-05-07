Додон поздравил Путина с вступлением в должность президента России

"Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю Вас с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации… Вы стали символом возрождения и преобразования России, которая во многом благодаря Вашим усилиям вернула себе статус одной из ведущих мировых держав", — сказано в поздравительном сообщении Додона.

По его словам, Россия под руководством Путина "возглавила борьбу за построение более справедливого миропорядка", в которой страны будут строить отношения как равноправные, уважающие друг друга партнёры.

"Наши страны и народы связывают православная вера, общие ценности, многие века общей истории и совместной борьбы против захватчиков. На протяжении более 26 лет Российская Федерация является главным стратегическим партнёром Республики Молдова. Наш народ ценит дружбу с Россией и дорожит ею", — написал президент Молдавии.

Додон выразил Путину признательность за достижение совместных договорённостей, которые облегчили жизнь сотням тысяч граждан Молдавии, и заверил, что приложит все усилия, чтобы "партнерские отношения между нашими странами не только сохранились, но и упрочились".