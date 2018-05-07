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В ЕС назвали Путина самым сильным мировым лидером
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В ЕС назвали Путина самым сильным мировым лидером 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Европейцы считают Владимира Путина сильнейшим политическим лидером в мире. Так говорится в исследовании французского Института изучения общественного мнения (IFop).
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