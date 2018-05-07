Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом

Фотография депутата Госдумы Натальи Поклонской, в задумчивости ожидавшей начала церемонии инаугурации президента, разошлось на мемы.
На фото Наталья Поклонская одиноко стоит у входа в Андреевский зал Кремля, задумчиво облокотившись на основание резной колонны.
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Настроение:
Наталья Поклонская pic.twitter.com/woftJWlJeN— DAFUQ (@Sevastoupoli) 7 мая 2018 г.
Пользователи Сети создали ряд «фотожаб» с Поклонской, представив ее ожидающей начала сеанса фильма «Матильда», наблюдающей за героями фильма «Красотка», выпивающей у стойки бара, идущей по канату над пропастью и танцующей с Майклом Джексоном.
vk.com/Prt Scr
vk.com/Prt Scr
vk.com/Prt Scr
«Настроение — Наталья Поклонская», — шутили интернет-пользователи.