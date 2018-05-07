Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом

Фото скучающей Поклонской на инаугурации стало мемом

Фотография депутата Госдумы Натальи Поклонской , в задумчивости ожидавшей начала церемонии инаугурации президента, разошлось на мемы.

На фото Наталья Поклонская одиноко стоит у входа в Андреевский зал Кремля, задумчиво облокотившись на основание резной колонны.

Пользователи Сети создали ряд «фотожаб» с Поклонской, представив ее ожидающей начала сеанса фильма «Матильда», наблюдающей за героями фильма «Красотка», выпивающей у стойки бара, идущей по канату над пропастью и танцующей с Майклом Джексоном

vk.com/Prt Scr

vk.com/Prt Scr

vk.com/Prt Scr