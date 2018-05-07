Российское правительство ушло в отставку 

7 мая премьер‐министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом страны. Об этом говорится на сайте правительства.
Согласно статье 35 Федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации» в день вступления нового президента в должность правительство уходит в отставку. «В соответствии со статьей 116 Конституции РФ подписанным распоряжением оформлено такое решение», — говорится в сообщении кабмина.
После сложения полномочий правительство продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Такие правила значатся в статье 117 российской Конституции.
Уже 8 мая Госдума соберется, чтобы утвердить нового главу правительства. В понедельник, 7 мая, кандидат в премьер-министры, предложенный президентом страны, проконсультируется с партиями «Единая Россия» и ЛДПР, а во вторник — с КПРФ и «Справедливая Россия».
Согласно Конституции, глава правительства назначается президентом с согласия Госдумы. Премьер в течение недели представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Также он предлагает президенту кандидатов на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.
По данным «Газеты.ru», члены нынешнего правительства ожидают окончания формирования нового состава кабмина в течение двух недель.
7 мая президент РФ Владимир Путин принес присягу в Андреевском зале Кремля. «360» вел прямую трансляцию с места церемонии.