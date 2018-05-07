Российское правительство ушло в отставку

7 мая премьер‐министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом страны. Об этом говорится на сайте правительства

Согласно статье 35 Федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации» в день вступления нового президента в должность правительство уходит в отставку. «В соответствии со статьей 116 Конституции РФ подписанным распоряжением оформлено такое решение», — говорится в сообщении кабмина.

После сложения полномочий правительство продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Такие правила значатся в статье 117 российской Конституции.

Согласно Конституции, глава правительства назначается президентом с согласия Госдумы. Премьер в течение недели представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Также он предлагает президенту кандидатов на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

По данным «Газеты.ru», члены нынешнего правительства ожидают окончания формирования нового состава кабмина в течение двух недель.