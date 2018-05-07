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Путин: Россия всегда возрождалась как птица феникс
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Путин: Россия всегда возрождалась как птица феникс 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации сравнил страну с птицей феникс, передает корреспондент "Газеты.Ru".
По словам президента, Россия не раз сталкивалась с трудностями, но всегда возрождалась как птица феникс. Путин отметил, что Россия обязательно добьется прорыва, потому что страна — это одна мощная команда.
Путин произнес речь президентской присяги в Кремле. После президентской присяги Путин вышел на Соборную площадь для смотра Президентского полка.
В Кремле началась торжественная церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Несмотря на традиционность мероприятия, в этом году в самой процедуре ожидаются некоторые изменения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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