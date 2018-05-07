Путин: Россия всегда возрождалась как птица феникс

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации сравнил страну с птицей феникс, передает корреспондент "Газеты.Ru"

По словам президента, Россия не раз сталкивалась с трудностями, но всегда возрождалась как птица феникс. Путин отметил, что Россия обязательно добьется прорыва, потому что страна — это одна мощная команда.

Путин произнес речь президентской присяги в Кремле. После президентской присяги Путин вышел на Соборную площадь для смотра Президентского полка.

В Кремле началась торжественная церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Несмотря на традиционность мероприятия, в этом году в самой процедуре ожидаются некоторые изменения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.