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Путин пообещал приумножить силу и славу России
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Путин пообещал приумножить силу и славу России 

Свободная пресса 1 час назад
Владимир Путин после вступления в должность президента России выступил с речью. В ходе выступления глава государства пообещал «сделать все, чтобы приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны».
Путин отметил, что в 90-е и в начале 2000-х годов на долю россиян выпали очень тяжелые испытания и «но еще далеко не все восстановлено, не все потери, сложности преодолены». Вместе с тем Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и «всегда возрождалась как птица Феникс».
«Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва, ведь мы — одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи… Мы обязательно добьемся успеха! Верю, так и будет! Сделаю для этого все, что в моих силах!», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.
Ранее Путин вступил в должность президента России после принесения присяги в Большом Кремлевском дворце, пишет НСН.
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