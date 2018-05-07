Путин пообещал приумножить силу и славу России

Владимир Путин после вступления в должность президента России выступил с речью. В ходе выступления глава государства пообещал «сделать все, чтобы приумножить силу, процветание и славу России , чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны».

Путин отметил, что в 90-е и в начале 2000-х годов на долю россиян выпали очень тяжелые испытания и «но еще далеко не все восстановлено, не все потери, сложности преодолены». Вместе с тем Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и «всегда возрождалась как птица Феникс».

«Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва, ведь мы — одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи… Мы обязательно добьемся успеха! Верю, так и будет! Сделаю для этого все, что в моих силах!», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля

Ранее Путин вступил в должность президента России после принесения присяги в Большом Кремлевском дворце, пишет НСН.