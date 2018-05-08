Россия проиграла и продолжает проигрывать. Почему?

Причина событий в Армении , точнее, неготовности к ним Москвы , та же, что и в 2014 году на Украине Россия всегда и везде ведет диалог только с элитами, упорно не воспринимая общество как субъект взаимодействия

Также акцент делается на макроэкономику — «у нас самые мощные экономические связи», «мы поставляем вам газ по лучшей цене», «разрыв с Россией ухудшит экономическую ситуацию в вашей стране» и т.д. Это напоминает логику советских деятелей, которые до последнего высчитывали, сколько где выплавляется тысяч тонн чугуна или сколько собирается тысяч тонн хлопка, но не задумывались о том, а что же происходит в умах и душах людей. Последние были словно приложением к чугуну и хлопку, «винтиками», политической функцией которых было максимум одобрять решения партии и правительства на официальных собраниях и демонстрациях.

В то же время Запад активно работает именно с людьми. Его пропаганда нацелена именно на индивидуумов и очень проста: нужно перестроить экономику и культуру на западный манер, слушаться западных советчиков, вступить в НАТО Евросоюз . И тогда вы все будете жить так же, как на Западе — достойные зарплаты и пенсии, изобилие товаров, вежливые и не вымогающие взятки госслужащие, справедливые суды, независимые СМИ, прозрачное и удобное налогообложение, чистые улицы, в общем, «все для человека». Когда-то именно ради такой красивой картинки люди сами уничтожили СССР, снесли дом, в котором жили.

Кстати, совершенно аналогично действуют и исламисты, и это затрагивает все республики бывшего Советского Союза, включая в том числе и Россию. У них есть красивый образ того, куда они зовут людей — Саудовская Аравия и Эмираты, сказочные города посреди пустыни, где живут благочестивые люди в белых одеждах праведников, на каждом шагу огромные мечети, а суровые и быстрые шариатские суды обеспечивают отсутствие пьяниц и воров. И добиться всего этого изобилия и благодати просто — надо просто перестроить свою страну на манер ближневосточных монархий и ввести исламское правление.

Никому, конечно, не объясняется, а туристы не видят, что экономическое благосостояние и Запада, и ближневосточных монархий обеспечивают армии иностранных мигрантов, чей уровень жизни и наличие элементарных прав там порой весьма неопределенны.

У России такого образа на экспорт нет. Есть только набор дежурных лозунгов, походящих на заздравные тосты: «общая история», «общая Победа», «тесные экономические связи» и т.д. Но душу рядового жителя, которому не перепадают блага от этих связей, это не трогает. А вот западная или исламистская пропаганда как раз обещает счастье всем обездоленным (причем сразу, как когда-то большевики), дает идею всем пассионариям. «Прекрасное завтра», ради которого сейчас можно неделями мерзнуть на улицах и ложиться под танки.

Ведь наивно думать, что в той же Белоруссии массы серьезно увлечены «литвинством», произведением себя от средневекового Великого Княжества Литовского. Молодежь гнетет отсутствие перспектив, низкие зарплаты, всеобщие серость и скука, как во времена застоя, когда за нормальной одеждой приходится ездить из Минска Вильнюс или Белосток

Второе. Иностранные державы не просто запускают идеи. Они эффективно растят кадры. Достаточно, например, проанализировать направление грантов, которые USAID (Агентство США по международному развитию) выделяет в последние годы Белоруссии — это прежде всего развитие местного самоуправления, бизнес-инициатив и т.д. Широко практикуются приглашения на семинары, на стажировку в западные вузы, СМИ (из Польши , например, на Белоруссию уже давно вещает финансируемый из бюджета спутниковый текаканал «Белсат»), компании, вплоть до государственных. Все это означает на практике подбор и выращивание «параллельной элиты», активной, образованной, опробовавшей свои силы и завоевавшей базовый авторитет на местных инициативах, готовой идти далее во власть — путем ли Майдана, выборов или естественной «смены поколений» в рядах госслужащих.

Кстати, аналогичным образом действуют и исламисты. В 1990-е годы по всем тюркским республикам бывшего Советского Союза начали открываться турецкие школы, колледжи и институты (а также газеты), которые связывали с последователями мощного «джамаата Гюлена». Эти учебные заведения, предлагавшие образование западного уровня, в том числе с качественным английским языком, быстро завоевали в Закавказье и Центральной Азии статус элитных, конечно, их выпускники имели лучшие возможности для карьеры. Как выяснилось позже, попутно в ходе обучения преподаватели приглашали лучших учеников для приватных бесед и вовлекали в ряды джамаата, тем самым последовательно готовя своих людей для вхождения во власть. В 1999 году эти школы изгнали из Узбекистана , где их преподаватели уж слишком заигрались в политику, а в 2007-м запретили и в России.

А что с нашими центрами влияния? Нельзя сказать, что Россия не пыталась работать на этом поле. Пыталась. Но как-то очень неудачно. Религиовед Владимир Рогатин, живший до 2014 года в Николаеве и состоявший во Всеукраинском Координационном совете организаций российских соотечественников (ВКСОРС), рассказал ukraina.ru:

«Помимо нескольких членов Прогрессивной социалистической партии Украины Витренко или выходцев из нее там были либо бывшие комсомольские работники, работавшие инженерами на заводах, либо учителя русского языка, работавшие исключительно с детьми. В основном, пожилые люди. Все это определяло и характер работы, доминировавший в организации — конкурсы для детей, стенды в школьных классах, реставрация или установка памятников, связанных с историей Советского Союза и Российской империи, иногда проведение каких-нибудь конференций. Работа велась только с детьми, а школьники старших классов и студенты — самый активный сегмент общества, к тому же именно в этом возрасте люди совершают свой мировоззренческий выбор — были ими фактически брошены, а националисты с этой молодежью и работали. В итоге, мы и имеем на Украине русскоязычных националистов — которые хорошо говорят по-русски, потому что их научили в младших классах школы, но считают себя украинцами, причем украинскими националистами, а то и неонацистами».

«Прилив новых людей в ВКСОРС в регионах Юга был минимальным, — говорит Рогатин. — В организации царила атмосфера своеобразного «междусобойчика», поэтому люди с другим подходом к работе, с новыми креативными идеями просто в него не вписывались. Тем более, уже состоявшие там люди, организации вели друг с другом конкуренцию, причем самую мелочную, за поездки на конференции, за поступавшие из Москвы ресурсы».

В итоге, отмечает он, в преимущественном русском по языку и культуре регионе Украины к началу Майдана «русское движение полностью маргинализировалось, там остались одни пожилые люди».

«И лишь события, связанные с Антимайданом, вывели на улицы молодежь, — добавляет он. — И оказалось, что активная русская молодежь была, создавала какие-то свои организации, но они находились вне зоны внимания организаций соотечественников».

Соответственно, и вне зоны деятельности Россотрудничества.

И это еще хороший пример. Чаще всего русских школ в бывших республиках СССР просто нет или они являются «резервациями» для славянского национального меньшинства, а не центрами российского влияния и воспитания местной элиты.

Не в лучшем состоянии находились и другие объединения соотечественников. В лучшие годы Россотрудничество держало их на плаву, финансируя конференции, издания книг и прочее, приглашая на пышные приемы в Россию и т.д. Но смысл проводимой работы был лидерам организаций соотечественников, судя по всему, совершенно непонятен, поэтому и работа зачастую подменялась откровенной имитацией. А зачем, если никому не нужно?

Можно сказать (и говорят), что раз так, то тем более нет смысла вести работу по созданию «мягкой силы» за пределами России. Никаких дружбы и братства, все жестко и цинично, только наши собственные интересы. Однако, умный человек никогда не заявляет так. Те же западные державы, чьим успехам и цинизму мы подчас завидуем, не приходят ныне ни в одну страну со словами «мы явились, чтобы вас ободрать как липку». Нет, американцы приходят исключительно говоря, что несут свободу и помощь «блуждающим во тьме».

Интересно, что первым такую идею сформулировал в 2003 году не кто иной как Анатолий Чубайс , заявивший на дебатах от лица Союза правых сил, в состав руководства которого он входил, концепцию «либеральной империи»: вот крупный российский бизнес придет, да и скупит все в этих бывших советских республиках, и тем самым укрепит там наше влияние.

«Придет русский бизнес, который уже приходит в Крым, который имеет для этого все предпосылки — не только финансовые, учитывая наши традиционные связи с Крымом. Это, собственно, и будет означать то, что Крым станет намного более российским, чем он когда-то был», — далее развил эту мысль Чубайс.

Однако на практике покупка нашим бизнесом заводов или газопроводов в бывших советских республиках сплошь и рядом сочетались с демонстративным пренебрежением к живущим там — от Туркмении до Латвии — русским людям. Потому что деньги миллиардерам или топ-менеджерам дороже, и уж явно не ради «людишек» (да хоть трижды граждан России) они будут ссориться с местными князьками, которые могут обидеться и эти самые заводы взять, да и отобрать. Скорее, будут их сильнее ублажать и финансировать, дабы столь выгодно купленное имущество не трогали.

Существенно и другое.

Отсутствие внятной идеи, образа будущего приводит не только к тому, что России нечего предложить для своих соседей в качестве причины, почему они должны быть в союзе с ней, а не с Западом или с миром ислама. Оно приводит к тому, что Россия присоединяет Крым, но аффилированные с государством банки демонстративно не работают на полуострове, заставляя полтора миллиона русских задуматься — а нужны ли они принявшей их стране? Культурно, религиозно и этнически идентичные нам жители восточной Украины, бежавшие в Россию после разгрома Антимайдана и начала АТО, годами вынуждены обивать пороги ведомств для оформления сначала временного убежища, потом разрешения на временное проживание в нашей стране, тогда как Акбарджоны Джалиловы получают гражданство России на раз-два. Бежавшие от принудительной украинизации люди приезжают в Казань и… там их детей до недавнего времени также заставляли в школе учить татарский язык.